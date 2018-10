“Millionday”: vincita di 1 milione di euro a Belvedere Marittimo (Cs)

"MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. Nel week end sono state realizzate due vincite da 1 milione di euro in Sicilia e in Calabria". Lo rende noto, con un comunicato, Lottomatica. Le due vincite, giocando in entrambi i casi un euro, sono state realizzate a Belvedere Marittimo (Cs) ed a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Dettagli Creato Martedì, 16 Ottobre 2018 14:28