A Corigliano-Rossano la presentazione in anteprima nazionale della nuova Peugeot 508

Innovazione e tradizione, Corigliano-Rossano scelta dalla Peugeot per la presentazione in anteprima nazionale della nuova 508. Dopo il Salone dell'automobile di Parigi, la casa automobilistica e motociclistica francese presenterà la sua berlina nella Fabbrica di Liquirizia Amarelli che con la prestigiosa Azienda del Leone condivide l'appartenenza a Les Hènokiens, l'associazione internazionale che riunisce le aziende familiari bicentenarie di tutto il mondo.

È quanto fa sapere la Presidente Pina Amarelli esprimendo soddisfazione per la scelta che fa della Città del Codex e del Castello Ducale, una delle location scelte da Peugeot per raccontare le eccellenze del Made in Italy.

Saper investire sulla comunicazione dei valori e dell'identità. Promuovere la longevità di una realtà imprenditoriale e la sua tradizione. Sono queste le chiavi del successo di un'azienda e che portano risultati economici positivi all'intero territorio. Il privato assume un ruolo pari al pubblico. È quanto ha ribadito la Amarelli, partecipando, nei giorni scorsi nella sede dell'Unione Industriali di Napoli in occasione della presentazione del libro Heritage Marketing. Come aprire lo scrigno e trovare un tesoro dei docenti universitari ed autori Maria Rosaria Napolitano, Angelo Riviezzo e Antonella Garofano.

Il volume interpreta l'heritage marketing quale processo manageriale e sociale e, al contempo, definisce l'insieme di strumenti di cui si avvale per condividere la storia, la cultura e l'identità dell'impresa con tutti i suoi stakeholder, interni ed esterni.

La Presidente Pina Amarelli ha parlato dell'esperienza imprenditoriale e familiare ultrasecolare che si tramanda da 11 generazioni anche nel corso dell'intervista all'emittente radiofonica fizzshow.com diretta da Alessandro Fizzotti, parlando anche del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli che in questi giorni, accolti dall'Amministratore Delegato Fortunato Amarelli, ha ospitato la delegazione dei Tour Operator tedeschi che hanno partecipato al Meeting internazionale della DRV e che hanno visitato anche il Museo del Codex; una tappa dell'Educational tour Calabria con i 23 studenti stranieri dell'Arcadia University di Roma.