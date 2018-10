Trebisacce (Cs), nuovo interscambio culturale col comune di Villa Maria in Argentina

Continua l'interazione e lo scambio culturale tra la Città di Trebisacce e la Città di Villa Maria in Argentina, grazie ad un progetto didattico promosso dall'Istituto Scolastico IIS IPSIA – ITI – "E. Aletti" di Trebisacce guidato dalla Dirigente Marilena Viggiano.

A mediare tra le due realtà, lavorando costantemente per costruire ponti di intenti e rafforzare il legame, sta operando il delegato del Comune di Trebisacce per i Rapporti con l'Estero, Mario Stellato. A visitare il comune di Trebisacce, ospiti già da qualche giorno, sono i professori cuochi della Escuela de Gastronomia "Capacitar" con sede a Villa Maria in provincia di Còrdoba, guidata dalla Direttrice Wilma De Schoulund i quali sono giunti in Italia per imparare le ricette nostrane e proporre le squisitezze della propria terra. Partner di questo scambio culturale e gastronomico è il Rotary Club "Trebisacce – Alto Jonio" che ha sponsorizzato la permanenza degli ospiti per oltre 20 giorni a Trebisacce. "Il legame tra Trebisacce e Villa Maria – ha dichiarato il delegato Stellato, che ha ideato e progettato lo scambio culturale, proponendolo alle due realtà scolastiche – si fa sempre più forte e incisivo. Molti abitanti della città argentina si stanno muovendo per vivere lunghi periodi in Italia, a Trebisacce, o anche per trasferirsi definitivamente. Ci sono delle radici profonde che ci uniscono, come quelle che affondano nella passione per il buon cibo e che in questi giorni, grazie alla collaborazione con l'I.I.S. Aletti e il Rotary Club Trebisacce Alto Jonio potremo scoprire insieme. Da parte mia e dell'amministrazione comunale di Trebisacce, ovviamente continua il duro lavoro per consolidare i rapporti con i nostri concittadini che vivono all'estero e con le loro famiglie".

Dettagli Creato Lunedì, 15 Ottobre 2018 13:52