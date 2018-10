Pd, proseguono gli appuntamenti della festa dell’Unità a Rogliano (Cs)

Dopo la prima giornata della festa regionale dell'Unità, segnata dalla presenza di Teresa Bellanova, responsabile Mezzogiorno nella segreteria nazionale del Pd, oggi proseguono gli appuntamenti programmati dal Partito democratico calabrese a Rogliano.

Oggi si parlerà di "Riordino delle autonomie locali, verso il Comune unico del Savuto" (ore 16.30 in villa comunale, in caso di maltempo nella sala consiliare) con fra gli altri il parlamentare Pd, Antonio Viscomi, il vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo, e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Alle 18.30 si svolgerà il dibattito "Le donne sono già maggioranza nella Giunta regionale, ora una legge per la presenza paritaria in Consiglio", alla presenza anche della europarlamentare Pd, Pina Picierno, la deputata Pd, Enza Bruno Bossio, e la consigliera regionale, Flora Sculco. In serata, vi sarà il concerto delle cover band di Equipe 84 e Nomadi.

Domani, invece, la festa regionale dell'Unità si aprirà alle 15.30 con l'assemblea regionale dei circoli del Pd e dei Gd, con un approfondimento dedicato alle comunità di base del Partito democratico per raccogliere contributi e testimonianze dai territori.

Alle 18 ci sarà il dibattito "La Calabria che cresce", alla quale parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, il capogruppo Pd, Sebi Romeo, i capigruppo di maggioranza e i presidenti di commissione.

La festa regionale sarà chiusa dal presidente della Regione, Mario Oliverio, e dal senatore Pd, Ernesto Magorno che dialogheranno sul tema "Costruiamo la Calabria del futuro". A seguire il concerto di Fausto Leali.