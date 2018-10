Violenta aggressione nel carcere di Paola (Cs), ferito assistente capo

Ieri nel carcere di Paola un detenuto di origine albanese, mentre si recava nell'apposito locale per effettuare una telefonata, ha aggredito con "Violenza ingiustificata un assistente capo; un collega dell'agente e' intervenuto per cercare di fermare l'aggressore. Nel frattempo, un altro detenuto albanese e' uscito dalla saletta dove si trovava dirigendosi, con aria minacciosa verso gli agenti. Lo scrivono in una nota Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato di polizia penitenziaria, insieme al segretario Damiano Bellucci.

Nella casa circondariale ci sono oltre 200 detenuti, metà dei quali stranieri.

"Diciamo basta a questa situazione di inaudita violenza nelle carceri italiane dove, per uno stipendio mediocre, il personale di polizia penitenziaria deve subire aggressioni quotidiane", dice Durante.