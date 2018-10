Confermata la presenza di Corigliano-Rossano nel circuito crocieristico internazionale, domani arrivano duemila turisti

Turismi, confermata la presenza di Corigliano-Rossano nel circuito crocieristico internazionale. Saranno duemila i passeggeri di nazionalità britannica che faranno scalo domani,domani, al porto della Città unica, a Schiavonea. La nave P&O ORIANA approderà alle ore 8 e salperà alle Ore 18.

A darne notizia è la sub commissario con delega alla cultura, il viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'Interno Emanuela Greco sottolineando come anche questa iniziativa si inserisce tra quelle virtuose e da attenzionare, destinate a rafforzare, attraverso il proprio patrimonio identitario e territoriale, l'immagine e la capacità attrattiva e di accoglienza della nuova Città su mercati sempre nuovi e competitivi.

"Il tour operator - fa sapere inoltre la Greco - si è congratulato con l'organo commissariale per l'iniziativa ed ha annunciato l'arrivo di altri crocieristi per sabato 20.

I centri storici delle originarie Città di Corigliano e di Rossano, il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, le cantine Igreco(Cariati) e Senatore (Cirò Marina).

Saranno, questi, solo alcuni dei principali marcatori identitari e punti di interesse che i visitatori avranno modo di visitare e scoprire. 10 gruppi guidati dalle società di trasporto locali (Scura e Intersaj) si muoveranno sull'intero territorio. Ad accogliere i crocieristi, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, ci sarà il gruppo folcloristico I Tarantellati che trasmetterà agli speciali ospiti l'emozione in musica dell'identità locale.

Sul territorio si muoveranno 8 shuttle bus che ogni mezz'ora partiranno dal porto a Schiavonea verso il Piazzale Margherita e viceversa per consentire ai visitatori che non parteciperanno alle escursioni di raggiungere il centro abitato. Altre due navette si muoveranno nel centro storico, tra il parcheggio dei bus e il Castello Ducale. Il servizio sarà garantito dalle ORE 9 ALLE ore 16.30.