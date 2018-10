Morano Calabro (Cs), il 14 ottobre tappa del Photowalk

Organizzato dall'associazione Yallers Calabria, patrocinato dall'Amministrazione comunale e dalla Proloco, domenica14 ottobre prossimo si terrà a Morano l'attesa tappa del "Photowalk".

L'iniziativa, fortemente voluta dall'esecutivo a guida De Bartolo e dal locale ente di promozione turistica presieduto da Rocco Ingianna, strutturata su diversi appuntamenti spalmati nell'arco dell'intera giornata e su tutto il centro storico, soddisfa la duplice esigenza di pubblicizzare il patrimonio culturale attraverso le immagini e contestualmente favorire l'incontro tra persone che condividono i medesimi interessi. Sarà dunque una cavalcata alla scoperta dell'abitato antico; una passeggiata nel dedalo di viuzze che caratterizzano uno dei borghi più belli d'Italia. Chi lo desideri può ricevere maggiori informazioni visitando il sito https://yallers.com/eventi/morano-calabro-photowalk.

Un contest fotografico riservato esclusivamente ai partecipanti che, entro la mezzanotte del 30 ottobre, posteranno i propri scatti sui canali social Instagram e Facebook utilizzando l'hastag #moranocalabrophotowalk e #yallerscalabria, farà da sfondo alla manifestazione. Al primo classificato sarà offerto un pernottamento con prima colazione per due persone presso l'albergo quattro stelle "Merùo", offerto dalla proprietà della struttura d'intesa con Proloco e Amministrazione comunale; al secondo classificato andrà un cesto di prelibati prodotti locali.

«Abbiamo scelto Morano – dichiara la manager regionale del team calabrese di Yallers, Anna Ruggeri –per la sua spettacolare bellezza paesaggistica in grado di affascinare ed emozionare chiunque. Con i nostri scatti e le dirette social che realizziamo sul posto vogliamo concorrere ad ampliare la visibilità dei borghi e incoraggiare scambi di esperienze. Preme ringraziare l'Amministrazione comunale e la Proloco per la disponibilità mostrata nei nostri confronti nonché per l'indispensabile collaborazione garantita sin dai primi contatti».

«Siamo sempre più convinti che lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità – afferma il sindaco Nicolò De Bartolo - dipenda innanzitutto dalla valorizzazione dell'esistente e dalla capacità di saperlo promuovere adeguatamente e in tutte le circostanze. Il Photowalk, dunque, si presenta come opportunità da cogliere; un ideale prosieguo delle numerose proposte estive, che dimostra ancora una volta come l'impegno costante, la voglia di lavorare e di coinvolgere le migliori risorse umane e professionali, supportate dalle giuste collaborazioni portino sempre e in ogni ambito buoni frutti. Siamo orgogliosi d'esser stati individuati dall'associazione Yallers Calabria come location per il compimento di attività statutarie e felici di poter accogliere e ospitare in loco tanti amici ai quali auguriamo di trascorrere una fantastica giornata, godendo appieno del calore umano dei moranesi. Un ringraziamento, infine, alla Proloco per aver curato nei dettagli gli aspetti pratici dell'iniziativa».

Programma

Ore 09.30, ritrovo presso la Chiesa San Bernardino, Viale Gaetano Scorza;

Ore 10.00, trasferimento al Castello Normanno-Svevo con navetta messa a disposizione dal Comune;

Ore 10.15, visita del Castello con accoglienza dei figuranti in costume della Festa della Bandiera;

Ore 11.00, visita al borgo;

Ore 13.00, pausa pranzo;

Ore 15.30, visita chiesa dei frati cappuccini e scatti panoramici del borgo al tramonto.