Incidente mortale sulla SS107 nel Cosentino: perde la vita 55enne

Incidente stradale lungo la strada statale 107 "Silana-Crotonese", sul viadotto "Acquacoperta", a Spezzano della Sila. Un uomo di 55 anni, Umberto Carrieri, è morto dopo aver perso il controllo della propria auto. Per cause in corso d'accertamento, la vettura sulla quale Carrieri, (una Fiat "Punto"), sulla è finita fuori strada. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi ed il personale del 118.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 19:44