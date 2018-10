"Sono vicino alla comunità di Grimaldi, vittima ancora una volta di uno scellerato ridimensionamento dei servizi essenziali.

Questa volta è toccato allo sportello del Bancomat, della ormai ex filiale della UBI Banca, chiudere i battenti. Se si vuole definitivamente abbandonare un intero territorio al proprio destino allora è bene continuare su questa falsa riga! Ritengo invece che sia necessario ripristinare questo importante strumento bancario che consente non solo di continuare ad offrire un prezioso servizio a tutta la comunità, ma consente anche di dare la possibilità a chi raggiunge il territorio per lavoro o semplicemente nel periodo di vacanza, di non dover percorrere diversi chilometri per prelevare semplicemente del denaro. Se sarà necessario sarò pronto, al fianco dell'amministrazione comunale, a sposare a pieno questa causa, oltre che per riuscire a fare ripristinare questo importante servizio anche per ridare dignità ad una comunità che merita rispetto". Lo scrive Graziano Di Natale (Consigliere Provinciale).

Dettagli Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 19:12