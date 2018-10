50 anni Unical, intitolato ponte a Beniamino Andreatta

E' stato intitolato a Beniamino Andreatta, economista e politico e primo rettore dell'Universita' della Calabria, il ponte, sulla strada ex 19 bis, che collega le citta' di Rende a Cosenza. La manifestazione ha coinciso con l'avvio delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della legge istitutiva dell'ateneo. "Oggi, guardando al passato - ha detto il rettore dell'ateneo, Gino Mirocle Crisci a margine della cerimonia - facciamo il punto sul futuro dell'universita' della Calabria. E' una festa, quella che abbiamo organizzato, in onore di tutte quelle persone che hanno creduto in questo modello e lo hanno reso grande, nonostante le difficolta', soprattutto in una realta' come questa. Siamo arrivati a buon punto negli ultimi tempi, anche con l'aiuto della Regione. Ora siamo in una situazione buona. In altri termini, potremmo dire che i fondamentali li abbiamo buoni". Il programma di eventi organizzati dall'universita' prevede, anche una mostra nel foyer del Teatro auditorium dell'universita' di una selezione dei progetti che parteciparono al concorso internazionale per la realizzazione della sede universitaria.

Sara' anche in programma la presentazione del volume "E' stata tutta luce", di Giana Petronio Andreatta, vedova di Beniamino; la proiezione di tutti i video e la premiazione dei tre studenti vincitori del contest "Unical Movie Challenge" e l'intervista, a cura di Luca Ponzi, caporedattore della Tgr Calabria della Rai, a vecchi e nuovi laureati, con interventi musicali live degli Avion Travel. Infine e' prevista la presentazione dei nuovi cinema dell'Unical, ubicati sotto il Teatro auditorium, con le proiezioni di una selezione di film dagli anni '60 ad oggi.

"Una grande giornata che festeggia il passato ma anche il futuro. L'universita' deve essere aperta, internazionale, legata al territorio, attrattiva e un volano per le imprese. Credo che questa universita' sia un modello, bisogna mettersi di impegno e io sono qui a testimoniare un'attenzione per il futuro". Lo ha detto Enrico Letta, decano della "Grande E'cole Sciences Po" di Parigi, parlando con i giornalisti a margine dell'avvio delle celebrazioni per i 50 anni dalla Legge istitutiva dell'Universita' della Calabria.

"Questa universita' - ha proseguito Letta - e' nata sulla base di una grande intuizione ed e' la dimostrazione che in Calabria si possono fare cose di modello europeo. L'Unical ha una dimensione europea e quindi tutti quelli che pensano che in Calabria e' impossibile realizzare cose importanti, lo dice perche' semplicemente le cose non si vogliono fare. Questa universita' dimostra che le cose grandiose e fatte bene sono possibili".