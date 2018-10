Occhiuzzi (Liberal Democratici): "Cetraro zimbello politico della Calabria, sindaco chiarisca"

"Siamo arrivati al capolinea. Quel che è accaduto al Segretario del Pd cittadino Bencivinni non si può sentire. Ha decreto in città la fine della democrazia e con essa la fine della politica. Quella con la P maiuscola, quella di cui ha bisogno la città. I Liberal Democratici di Cetraro esprimono vicinanza e solidarietà al Segretario Bencivinni e a tutto il PD eletto in consiglio comunale e che siede ai banchi dell'opposizione, dove i risultati delle urne lo hanno collocato e dove, come coerentemente il capogruppo Cennamo ripete da sempre, ha intenzione di rimanere, fino ai prossimi responsi elettorali. Ma evidentemente qualcuno non la pensa così. Pensa che a Cetraro il problema è quello di formare il "grande partito dei riformisti" con il più ampio consenso possibile per portare Oliverio a trionfare nuovamente alla Presidenza della Regione. Bene, i Liberal Democratici di Cetraro ancora una volta esprimono sdegno per come si sta conducendo questa crisi, o pseudo che sia, da parte del Sindaco. Sono questi i problemi di Cetraro? Sono queste le priorità della città? Arrivare ad aggredire verbalmente(e quasi fisicamente) una persona solo perché magari non la pensa così è inaudito. E Bencivinni sicuramente non parlava a nome personale, bensì del suo partito. Perché tanto accanimento? Qual è il vero motivo di tutto questo? Quali sono i veri interessi? Quello che abbiamo sempre detto fino ad ora? Cetraro ha bisogno di risposte chiare e precise. Siamo stanchi di interpretare le strategie politiche dei vip della politica nostrana. Il Sindaco chiarisca tutto una volta per tutte e torni ad amministrare. Chiarisca però avendo il coraggio di dire la verità. Oppure consegni la città agli elettori. Cosa assai consigliata visto la piega che la crisi politica ha preso. Siamo diventati lo zimbello politico della Calabria. Alla Regione sarà eletto Presidente e consigliere regionale chi i Calabresi decideranno, a tempo debito, dall'interno delle cabine elettorali. Cetraro non decide di sicuro le sorti della Calabria. Nemmeno se tutti per assurdo diventassero "progressisti". Qualcuno se ne faccia una ragione. Esistono altri pensieri e altre idee. E a Cetraro anche". Lo afferma in una nota Francesca Occhiuzzi del Coordinamento Provinciale Cosenza Liberal Democratici.

Dettagli Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 10:26