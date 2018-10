”Okrtoberfest in tour Calabria”, tutto pronto a Rende (Cs)

L'idea dell'"Okrtoberfest in tour Calabria" che prenderà il via il 24 ottobre nell'area mercatale è nata da un incontro fortunato di cinque giovani imprenditori di Rende con dei giovani manager di Cuneo. L'incontro si è tenuto Monaco di Baviera. La location non poteva che essere l'Oktoberfest che ogni anno si svolge in Germania da fine settembre. Da quel momento in poi nei giovani imprenditori di Rende è arrivata la grande idea, la grande follia di poter portare qui a Rende tutto ciò che c'è in Germania, ma anche a Cuneo. Ed eccola che la cartina degli eventi firmato Paulaner con i boccali di birra disegnati a mò di bandierina segna Monaco, Cuneo, Londra, Madrid e adesso Rende. Un evento internazionale nella città di Rende che nasce quindi grazie alla partenership tra la Sidevents Srl, organizzatrice dell'Oktoberfest Cuneo, e la "Wisea Eventi" di Rende. E il sindaco di Rende Marcello Manna ha siglato nei giorni scorsi un patto di amicizia con la Città di Cuneo e si è recato proprio nel giorno di inaugurazione della terza edizione dell'Oktoberfest nella città piemontese proprio per rendersi conto di persona su cosa accadrà a Rende dal 24 ottobre. Un primo cittadino che è stato accolto dal sindaco di Cuneo Federico Borgna dal presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello e il presidente di Confcommercio della Provincia di Cuneo Luca Chiappella.

" Sono rimasto colpito dalla grande organizzazione e professionalità di questi giovani imprenditori di Cuneo. Sono convinto che anche a Rende l'evento sarà apprezzato non solo dai cittadini di Rende, ma da tutti quelli che in queste ore stanno prenotando pacchetti turistici e biglietti di treno per essere nella nostra città nelle varie giornate dell'Oktoberfest Calabria". A tal proposito si segnala l'importante accordo, tramite l'interessamento della Regione Calabria, con Treniitalia. Nella stipula dell'accordo tra TrenItalia e Wisea Eventi è stabilito che chi arriverà a Rende a bordo di un treno, sia regionale che extraregionale, avrà diritto ad un omaggio per l'evento consistente in un braccialetto per accedere evitando la fila presso la tendostruttura e un buono sconto per una birra di 0,40 lt, da consumare press il Bergarden collocato prima della tendostruttura. Il conto alla rovescia entra nella fase calda con l'area mercatale di Rende che già si è trasformata in un grande teatro che vedrà l'arrivo di migliaia di persone e dal 24 ottobre al 4 novembre non solo birra, ma anche tanta musica e l'Oktoberfest in Tour Calabria sarà anche una grande vetrina per tante associazioni calabresi che verranno a raccontare il loro mondo con video e distribuzione di materiale cartaceo.