Mormanno (Cs), mensa e trasporto scolastico: aumenta fascia di esenzione

E' una scelta di campo quella operata dall'esecutivo Regina. Con la deliberazione comunale N.117 del 26/09/2018 l'amministrazione Comunale di Mormanno ha deciso di allargare la fascia ISEE per l'esenzione ticket mensa e trasporto scolastico da €3000 a €5000.

«Essere dalla parte delle famiglie vuol dire assumere responsabilmente atti concreti che vadano nella direzione di sostenere e condividere con il nulceo portante di una comunità la vita quotidiana, offrendo più servizi al minor costo. Ecco perchè abbiamo scelto di innalzare la fascia Isee per l'esenzione di due servizi essenziali per le famiglie della nostra comunità: la mensa ed il trasporto scolastico rappresentano gli strumenti operativi che sostengono i nuclei nella loro quotidianità riferita alla scuola. In un piccolo borgo come il nostro - ha aggiunto il Sindaco, Giuseppe Regina - crediamo di aver operato in maniera coraggiosa per dimostrare fattivamente di voler essere una amministrazione che condivide e prende in carico un pezzo dei problemi che vivono le famiglie che popolano il nostro borgo».

Una scelta fatta con «grande orgoglio» - hanno aggiunto tutti i membri della giunta comunale - che si colloca nel solco delle scelte fatte «per il bene comune, promesso ed operato dall'inizio del nostro mandato alla giuda di Mormanno». Con questa scelta siamo certi si «creano maggiori possibilità per le famiglie e per i bambini di usufruire di servizi comunali essenziali».