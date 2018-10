Si perdono nei boschi nella Sila: due persone tratte in salvo da cane del Soccorso alpino

Due persone di 47 e 42 anni, di Celico, sono state individuate a tarda sera dal cane Full e dagli operatori della stazione Camigliatello del Soccorso Alpino Calabria.

Erano andati in cerca di funghi nei boschi di Monte Curcio sulla Sila Cosentina ma si è fatto buio, e' arrivata la pioggia, e loro non sono riusciti a fare rientro.

A dare l'allarme ai carabinieri della localita' montana e al Soccorso Alpino sono stati i famigliari dei due cercatori di funghi preoccupati per il loro mancato rientro e per le cattive condizioni meteo. Immediatamente e' partita una squadra di soccorritori che dopo avere avviato le ricerche ha rintracciato l'automobile dei due. cane Full, un grigione di quattro anni, e' riuscito a ritrovarli in localita' Macchia Sacra. Entrambi in buone condizioni hanno potuto riabbracciare i loro familiari.