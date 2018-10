Cesare Loizzo nominato coordinatore della segreteria provinciale di Cosenza del Pd

Un tentativo di rinnovamento non solo anagrafico: il rendese Cesare Loizzo è diventato coordinatore della segreteria provinciale del Partito Democratico.

Esponente molto attivo della componente laica e riformista del Partito democratico, con importanti esperienze amministrative all'attivo, Loizzo entra nei piani alti del Pd in una fase molto delicata per il centrosinistra (non solo) calabrese.

"Mi rendo conto delle difficoltà di questo momento politico, in cui il Partito Democratico vive un fortissimo travaglio. Le sfide da affrontare sono molte e importanti e la strada si annuncia in salita", dichiara Loizzo.

"Per questo la mia azione politica sarà inclusiva e improntata al massimo dialogo con tutti".

Già, prosegue il neo coordinatore: "Occorre l'impegno di tutti per frenare le derive populiste e prevenirne gli esiti estremi che si preannunciano nefasti. Il mio impegno sarà massimo, nell'interesse dei nostri territori, dei nostri concittadini e del nostro partito".