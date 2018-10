Farmacia di Lorica, Sapia (M5S) risponde al sindaco: "La Regione gli aveva già detto come riaprirla"

«Nel replicare alla mia recente nota sulla necessità di riaprire la farmacia di Lorica con assegnazione provvisoria tramite ordinanza sindacale, il primo cittadino di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, ha citato un articolo di legge relativo all'istituzione del Parco regionale delle Serre, che dunque non ha alcuna attinenza con l'argomento in parola». Così il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Sanità, risponde al sindaco Belcastro, secondo cui le norme vigenti non gli consentirebbero l'utilizzo dell'ordinanza sindacale per l'assegnazione temporanea della farmacia di Lorica.

«Per come ho appreso alla fonte e non al bar, il dipartimento regionale Tutela della Salute ha ben rappresentato – prosegue il parlamentare 5stelle – questa possibilità al sindaco di San Giovanni in Fiore, scartata proprio da lui, per come riferitomi in Regione. Perciò non si tratta di una mia invenzione, ma di uno strumento che, come ho formalmente ricordato a Belcastro, è già stato utilizzato da tre comuni calabresi per riaprire farmacie rurali in attesa dell'assegnazione definitiva mediante scorrimento delle graduatorie». «Prendo atto – conclude Sapia – che il sindaco di San Giovanni in Fiore è in evidente difficoltà sul punto. Mi auguro che guardi di più ai bisogni di Lorica e che non si lasci influenzare da eventuali pressioni politiche. La farmacia di Lorica non può restare ancora chiusa».