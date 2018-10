Corigliano-Rossano (Cs), Convivium Pollino Sibaritide Arberia aderisce alla manifestazione #Riacenonsiarresta

"A pochi giorni dalla conclusione della bella esperienza che come Condotta ci ha visto presenti e protagonisti alla 12esima edizione di Terra Madre al Salone Del Gusto nei giorni scorsi a Torino, non poteva lasciarci indifferenti l'arresto del Sindaco di Riace Mimmo Lucano che a quel modello di dialogo, inclusione ed interazione si è ispirato nel governo del territorio".

È quanto dichiara il Fiduciario Lenin Montesanto sottolineando che è per questi motivi che, coerentemente alle posizioni ufficiali già espresse da Slow Food Italia che ha attestato solidarietà al Sindaco ed all'esperienza di accoglienza avviata a RIACE, il Convivium Pollino Sibaritide Arberia aderisce e parteciperà alla manifestazione #Riacenonsiarresta in programma per sabato 6 ottobre nella Città dei Bronzi.

Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria – precisa Montesanto – rispetto alla quale si ribadisce anche in questa occasione fiducia tanto nella magistratura quanto negli indagati, auspichiamo che il Primo Cittadino possa presto chiarire la propria posizione a beneficio non solo della propria immagine e dignità personali quanto di quella dell'intero percorso virtuoso sperimentato in quella comunità ed elogiato su scala mondiale.

Aprirsi sempre più al dialogo, al confronto, all'inclusione e alla contaminazione con altre realtà e con il maggior numero di individui possibile è la filosofia alla base di Terra Madre. Chi la sposa – aggiunge montesanto – fa proprio questo percorso di responsabilità, che cammina di pari passo, in modo indissolubile, con l'impegno nella valorizzazione del cibo buono, pulito e giusto.

Ogni 2 anni TERRA MADRE richiama a Torino 7000 delegati che provano a condividere pratiche, esperienze, metodi per sostenere nelle proprie comunità la produzione di cibo buono, pulito e giusto. Un'idea che fin dalla prima edizione nel 2004 ha trovato subito gambe e teste con le quali diventare globali.

Anche l'idea di accoglienza sviluppata a Riace – la Condotta condivide la posizione espressa da Slow Food Italia – ha gambe solide su cui camminare, l'unica idea concreta che si sia vista in questi anni: un'idea che si basa su un equilibrio (anche numerico) tra popolazione residente e presenza di migranti, sulla rivitalizzazione di borghi che altrimenti sarebbero destinati all'abbandono e all'oblio, su pratiche sostenibili e innovative di utilizzo delle risorse e sul coinvolgimento dei migranti nell'erogazione di servizi alle persone e alle comunità. L'esperienza di RIACE ha quindi dimostrato di poter funzionare, certo non senza difficoltà, ma è l'unica che sia stata realmente sperimentata e attuata. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).