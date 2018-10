Scuole, il presidente della Provincia di Cosenza Iacucci incontra il sindaco di San Giovanni in Fiore

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci ha incontrato questa mattina, presso la Presidenza della Provincia di Cosenza, il Sindaco di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro per fare il punto sulla situazione delle scuole cittadine di pertinenza provinciale, alla presenza del Consigliere Saverio Audia.

Un colloquio proficuo e cordiale, in cui i rappresentanti istituzionali hanno ragionato sullo stato dei lavori attualmente in corso e sulla tempistica relativa alla definizione degli stessi, in modo da consentire alle scuole di operare in sicurezza e tranquillità.

Sotto i riflettori la vicenda della palestra del Liceo Scientifico, che presenta dei ritardi sui quali il Presidente si è impegnato a trovare una soluzione, convocando l'impresa appaltatrice dei lavori per affrontare la questione nel merito.

«La sicurezza dei nostri ragazzi, unitamente alla garanzia di ambienti sani ed accoglienti, sono al centro del mio impegno da Presidente della Provincia» ha dichiarato Franco Iacucci, che ha assicurato un nuovo incontro a breve con il Sindaco e tutti gli interessati per comunicare la data di ripresa dei lavori.