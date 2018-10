Cassano (Cs), i Commissari “Fronteggiare il pericolo di inondazioni causate dall’ostruzione dell’area della foce del Canale Stombi”

A seguito dell'Ordinanza Commissariale di protezione civile n. 98 del 1° ottobre scorso, con cui l'amministrazione straordinaria locale disponeva lo spostamento della sabbia che ostruisce l'area di foce del Canale degli Stombi, per fronteggiare il pericolo d'inondazioni causate proprio dall'ostruzione dell'area di foce del Canale dello Stombi e il rischio di parziale cedimento del molo nord della citata opera idraulica nell'area di foce, ordinando al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati nella persona del suo Presidente, di eseguire i lavori di spostamento dell'intero cumulo di sabbia sovrastante il molo nord "con estrema urgenza e comunque non oltre ore 24 dalla notifica della presente ordinanza", è stata indirizzata, a firma dei commissari Muccio, Pacchiarotti e Guida, una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Calabria e all'Assessorato regionale all'Ambiente, alla Protezione Civile della Calabria, e per conoscenza, alla Prefettura di Cosenza, riguardante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il pericolo di inondazioni causate dall'ostruzione dell'area della foce del Canale Stombi e il rischio di parziale cedimento del molo nord della citata opera idraulica dell'area della foce", evidenziando che nell'ultima settimana di settembre si è verificato un cospicuo innalzamento del livello delle acque del Canale Stombi che ha causato allagamenti alla banchine interne dei Laghi di Sibari e danni in alcuni edifici. Considerato che potenzialmente esiste un imminente pericolo di gravi e improvvise esondazioni del canale, in coincidenza di prossime intense precipitazioni atmosferiche e mareggiate, con conseguente elevato rischio di danni alle persone, i commissari, hanno sollecitato l'istituzione regionale, in particolare, a valutare la possibilità di assegnare i contributi necessari per il concorso alla copertura degli oneri finanziari che l'ente locale cassanese sta sostenendo per fronteggiare l'emergenza in corso. Nell'ordinanza allegata alla comunicazione in questione, si evidenzia che nel caso in cui il Consorzio non rispetterà quanto disposto, sarà l'Amministrazione Comunale a eseguire i lavori necessari per ripristinare le condizioni idrauliche del Canale Stombi con addebito delle relative spese.

Dettagli Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 17:34