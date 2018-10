Cosenza, la IV ginnasiale, sezione B, del Liceo “Telesio” del 1968 si ritrova dopo 50 anni. Il Comune rappresentato dal Presidente della Commissione Cultura

Un incontro emozionante 50 anni dopo, alla casa delle Culture, già sede del Liceo Ginnasio "Bernardino Telesio". La classe IV ginnasiale, sez. B del 1968, si è ritrovata nella sua vecchia aula, al secondo piano della Casa delle Culture, per celebrare il cinquantesimo anno dal suo primo giorno di scuola al Ginnasio.

Alla presenza della Consigliera comunale Alessandra De Rosa, Presidente della Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi, che ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale, i ragazzi del Sessantotto della IV B hanno preso posto nella stessa aula frequentata al tempo del ginnasio, accolti anche dalla Dott.ssa Rita Fazio della Casa delle Culture. Tutto era stato organizzato nei minimi particolari per far rivivere quegli anni, come se il tempo si fosse fermato, con le sedie predisposte proprio come in una classe.

La Presidente della Commissione Cultura, Alessandra De Rosa, si è detta onorata dell'invito che le è stato rivolto. Anche lei era visibilmente percorsa dalle emozioni che un amarcord del genere porta inevitabilmente con sé. "Gli anni delle scuole superiori - ha detto la De Rosa – segnano la nostra vita ed orientano il nostro percorso professionale. Ecco perché partecipare a manifestazioni come queste, che ci riconnettono peraltro con il nostro bellissimo centro storico ed il suo patrimonio storico, artistico ed architettonico, hanno un significato particolare".

Hanno poi preso la parola "gli studenti", che hanno ringraziato per le emozioni provate e sfogliato l'album dei ricordi, con il pensiero rivolto ai docenti che sono stati determinanti per la loro formazione: la prof.ssa di Italiano, Latino e Greco, Chiara De Lorenzo Pantusa ( detta affettuosamente 'a Chiarina) il prof. Raffaele Ricci, di Matematica, la prof.ssa Mariangela Valentini Pranno di Lingua e Letteratura francese, il prof. Don Carluccio Berardelli, la prof.ssa Venneri e il prof. Ricca. Un pensiero affettuoso è stato rivolto anche a due compagne di classe prematuramente scomparse, alle quali nella mattinata era stato dedicato un ricordo e una preghiera da Don Giacomo Tuoto, presso il Liceo Classico, dove la visita della classe è proseguita.

Al raduno della IV ginnasiale sez.B del 1968 hanno partecipato quasi tutti gli studenti di allora, quelli che risiedono a Cosenza, ma anche coloro che vivono in altre città italiane, molti dei quali sono oggi professionisti affermati in settori diversi e ancora oggi legati da un forte affetto alla loro scuola e da tanta complicità. Ed è sembrato di vedere davvero i quindicenni di un tempo: chiassosi e indisciplinati, è stata un'impresa metterli insieme per rifare la foto ricordo, rigorosamente nella stessa posizione che avevano assunto in quella di cinquant' anni prima!