Ospedale di Castrovillari, il 4 ottobre Tavolo tecnico con Oliverio

"Il Consiglio comunale del 25 settembre ha prodotto un primo risultato. Infatti il presidente della Giunta Regionale, come da comunicazione giunta via pec a questo Comune, ha convocato un Tavolo tecnico per discutere dell'Ospedale di Castrovillari, unitamente al Dipartimento Regionale della Sanità e al Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Accertiamo, così, con soddisfazione, che il deliberato proposto dalla sola maggioranza nell'ultimo Consiglio, che ha visto l'abbandono urlato dei rappresentanti delle liste civiche, ad eccezione del consigliere Giuseppe Santagada, il quale ha votato a favore, ha trovato immediato accoglimento.

È in questa sede, quella istituzionale, a livello regionale, ma con la presenza dei vertici dell'Azienda provinciale, che si affrontano e, si spera, si trovi la soluzione dei problemi di tutela della salute. Ricordiamo che la richiesta di portare il dibattito su un livello più alto era stato rappresentato da diversi dei Sindaci intervenuti nella scorsa Assise.

A loro chiedo di essere presenti a tale Tavolo che si terrà giovedì 4 ottobre, alle ore 15, al piano 10 della Cittadella regionale, presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Noi non abbasseremo mai la guardia fino alla risoluzione dei problemi presenti nel nostro ospedale, rilanciando la sfida di una sanità, anche e soprattutto quella territoriale, oltre che ospedaliera, efficiente ed adeguata ai bisogni dei nostri cittadini." Lo scrive il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito.