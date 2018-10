Castrovillari (Cs), ex lavoratori Femotet: le precisazioni di Lo Polito

"In merito a quanto segnalato dalla presidente nazionale di Piazza Dem, Mariella Saladino, il Sindaco di Castrovillari (Cs) Domenico Lo Politosi precisa che "questa Amministrazione in più circostanze ed in più sedi ha affrontato la vertenza degli ex lavoratori FE.MO.TET. in merito al mancato pagamento di legittime spettanze per lavoro svolto. Giammai ci si è sottratti al confronto in più ambiti ed a più livelli per giungere a soluzioni, che si è voluto sempre far guidare dal buon senso, ragionevolezza e completezza degli atti".

"Purtroppo, sia nell'assise municipale del 2017, presente il Sindacato, che in altri luoghi , si è arrivati alla meta sollecitata dalle 36 unità, non trovando gli elementi riconciliatori del contendere i quali non potevano che muoversi dalla reale presa di coscienza di cosa avesse portato a quelle richieste ed ai rapporti di dare ed avere tra Comune e ditta. Il Comune interviene con potere sostitutivo dell'azienda, ma solo se è in debito con il datore di lavoro. E questo non è il caso.

Siamo consapevoli, per altro, che tale questione, dopo la fase amministrativa, ha avuto un seguito giudiziario.

Un comportamento dettato solamente dalla correttezza e senso di responsabilità verso l'istituzione in un particolare momento storico che non vuol dire, assolutamente, voltare le spalle al bisogno sociale ed al diritto che ci vede impegnati quotidianamente nei confronti di chi è fragile e senza protezioni.

Da qui la disponibilità, comunque, a riaffrontare in un Tavolo, a più voci, la situazione senza derogare , però, a percorsi che non tengano conto della realtà e di quanto avvenuto a scapito dell'opportuna ragionevolezza e avvedutezza su ciò che ha suscitato il contenzioso.

E' questo ciò che ci ha mosso e ci accompagna in questa vicenda, comportamenti che non sono assolutamente sinonimo di disinteresse verso le persone, i loro reali bisogni e l'esigenza lavoro, che qui da noi ha un peso specifico rilevante e per questo bisogna rispettare con attenzione e nel diritto che li tutela".