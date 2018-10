Si terrà mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 17 presso la sala stampa dell'Aula Magna "Beniamino Andreatta" dell'Università della Calabria una conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del Master in Intelligence, le cui iscrizioni scadono il 30 ottobre. Il master in Intelligence è stato il primo master del settore istituito in Italia da un ateneo pubblico. Finora si sono formati oltre 120 laureati provenienti dall'Italia e anche dall'estero. Nell'occasione si comunicherà anche l'esito della prima settimana delle lezioni della laurea magistrale in Intellligence avviata presso l'ateneo calabrese. Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, il Rettore dell'Università della Calabria Gino Mirocle Crisci, il direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione Roberto Guarasci e il direttore del Master in Intelligence Mario Caligiuri.

