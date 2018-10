Cosenza, Molinari (Associazione Calabria Terra Libera): “Da Fusaro uso improprio del nome Calabresi in Movimento”

Sono tantissime le segnalazioni che sono arrivate alla mia attenzione, in cui mi chiedevano se vero della vicinanza del nostro laboratorio politico-culturale " Calabresi in Movimento" alle posizioni dello pseudo filosofo-guru complottista Diego Fusaro.

Purtroppo si è dovuto constatare che l'esponente di un sedicente "Movimento Italiani", vicino a posizioni grillino-leghiste, ha modificato il nome della propria pagina Facebook ed i riferimenti posti sul proprio sito, copiando il nome del nostro laboratorio politico sociale, già attivo dal 2013 su FB (da sempre a questo indirizzo : https://www.facebook.com/CalabresiInMovimento/?ref=bookmarks ) e che ha partecipato, inoltre e proprio come laboratorio politico-culturale di Calabria Terra Libera, alle elezioni comunali di Cosenza del 2016, con una squadra di propri candidati.

Non pago di questo evidente plagio identitario, il personaggio in questione, ha organizzato un evento in cui incoronare il Fusaro a mo' di ideologo e capo politico ed ha iniziato una raccolta fondi, a sostegno di questo sedicente movimento, che a quanto pare, coincide con la sua stessa attività imprenditoriale.

Naturalmente, già da venerdì 28 settembre, abbiamo fatto pervenire alle persone in questione, una diffida, a nome degli amministratori e dei fondatori del movimento politico Calabresi in Movimento , intimandolo di porre un termine all'uso improprio del nome Calabresi in Movimento, in quanto usato senza averne alcuna titolarità e con finalità completamente opposte a quelle per cui nacque il movimento, tali da indurre in confusione e in errore numerosi cittadini che conoscono e apprezzano le nostre attività sul territorio e, soprattutto di raccogliere denaro in suo nome.

Diffida che, con la presente, estendiamo a tutti gli organi di informazione che ricevessero ulteriori messaggi da questi signori a nome di "Calabresi in Movimento" di cui non hanno titolarità alcuna". Lo scrive in una nota Francesco Molinari, presidente dell'associazione "Calabria Terra Libera"