Corigliano: grande partecipazione per l'iniziativa di "GeneraAzioni" dedicata ai cittadini diversamente abili

"Pomeriggio fra salute e bellezza-Iniziativa dedicata ai cittadini diversamente abili". Questa la significativa denominazione scelta dall'associazione socio-culturale giovanile "GeneraAzioni" di Corigliano Rossano per l'utile momento di socializzazione ideato ed organizzato a favore della collettività. L'appuntamento si è svolto sabato pomeriggio presso la sede dell'associazione, sita in via Metaponto n. 67, allo Scalo cittadino, ed ha registrato un alto numero di presenze.

Singoli cittadini diversamente abili, intere famiglie e gruppi di amici hanno voluto partecipare all'evento per testimoniare la rispettiva esperienza di vita. Il pomeriggio si è articolato in numerosi momenti aggregativi e formativi, suddivisi in gruppi d'attività quali salute e bellezza, ballo, laboratori e area selfie.

A volere fortemente l'iniziativa è stato il presidente dell'associazione "GeneraAzioni", Alfonso Falcone, che ben conosce il tessuto sociale locale e ne comprende le dinamiche in atto nonché le tante questioni irrisolte che lo investono. L'iniziativa merita dunque il plauso perché si è configurato come un momento di alto confronto educativo e formativo e sulla "ricchezza" d'umanità che i concittadini diversamente abili possiedono, preziosa risorsa per la comunità.

Quella svoltasi sabato è stata dunque un'occasione per riflettere e confrontarsi insieme sugli aspetti e le problematiche che riguardano il mondo del sociale ma anche un modo per trascorrere un sabato pomeriggio all'insegna della spensieratezza. Gli associati di "GeneraAzioni" ed alcuni esperti del settore si sono così presi cura dei presenti, riservando loro numerose attenzioni in materia di salute e di bellezza.

Il presidente Falcone intende ringraziare, per la buona riuscita dell'iniziativa, tutti coloro i quali si sono impegnati per la stessa, in primis il direttivo e tutti gli associati di "GeneraAzioni", nonché gli sponsors per la loro generosità. Inoltre, un vivo ringraziamento viene espresso nei confronti della locale Unitalsi, nelle persone di Donatella Franzoni e di Luana Soleti nonché di tutti i presenti al pomeriggio trascorso insieme, Dante Donato e Loredana Pirvan per la collaborazione e gli esperti del settore salute e bellezza Elena Orlando, Carmen Piluso, Mariangela Sprovieri, Giovanna Mango e, in particolare, Pompeo Marmorea.

L'iniziativa si è poi conclusa con un ricco buffet di dolci preparati dai soci dell'associazione "GeneraAzioni".