Alessio (Impresa Azzurra: "A San Giovanni in Fiore nuova Giunta, vecchia politica"

"Solo qualche giorno fa parlavamo delle prese in giro costanti che l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore mette in atto ai danni della nostra comunità. Sono sempre molto bravi e non si smentiscono mai quando si tratta di fare demagogia politica a basso costo". Lo ha dichiarato in una nota personale Antonio Alessio, coordinatore provinciale di Impresa Azzurra .

"Il risultato di tutto ciò - prosegue Alessio - è ormai sotto gli occhi di tutti. Oggi ci troviamo una 'finta' nuova giunta comunale che per tre quinti è rimasta identica a quella precedente, cambiando solo due assessori: uno dei quali, Biagio Oliverio di fatto nominato per pochissimo tempo e successivamente ritenuto inadatto, è stato estromesso dal ricoprire una posizione che faceva certamente comodo a qualcun altro. Si tratta ovviamente della solita 'purga politica' tipica della sinistra d'altri tempi e dei consueti giochi di potere e servilismo di cui Belcastro si rende artefice".

"In una congiuntura economica così sfavorevole - aggiunge il coordinatore provinciale - in cui i commercianti e gli imprenditori locali, ai quali Impresa Azzurra da un forte sostegno, faticano ad arrivare alla fine del mese barcamenandosi per proseguire nelle loro attività e non chiudere i battenti, senza la prospettiva di crescere e di creare nuovi posti di lavoro, sarebbe stata necessaria la nomina di un assessore esperto di bilancio ma invece si continua ad inseguire la strada del favoritismo politico, in barba al dissesto economico di cui da anni è vittima San Giovanni in Fiore."

"Nel primo consiglio comunale successivo alla revoca delle dimissioni - dichiara ancora Alessio - il sindaco annunciò di aver ricevuto un comunicato con le dimissioni 'spontanee' di tutta la giunta comunale con motivazioni a dir poco ridicole. Nello stesso incontro Belcastro, ha evitato di commentare le vicende che hanno coinvolto lui, il Partito Democratico sangiovannese e l'intera maggioranza. La discussione, incalzata dall'opposizione, è stata zittita con l'evidente volontà di nascondere alla nostra popolazione, quindi agli elettori i reali motivi delle scelte di comodo intraprese nel corso dell'estate".

"Nonostante questi deplorevoli fatti - conclude il coordinatore - non possiamo che augurare buon lavoro alla nuova giunta comunale perché come Impresa Azzurra dobbiamo perseguire solo il bene per la nostra comunità pur restando sempre vigili sulle scelte insensate che sta portando avanti questa amministrazione".