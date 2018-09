Oktoberfest a Rende, firmato accordo con Trenitalia

In occasione dell'Oktoberfest Calabria, primo evento ospitato in Calabria, che si svolgerà presso l'Area Mercatale di Rende, dal 24 al 4 novembre prossimi, la Wisea Eventi, l'associazione che è riuscita a portare una delle 4 tappe europee dell'importante manifestazione firmato Paulaner, storico marchio di birra nonché il gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera, ha chiuso un importante accordo con Trenitalia.

Nella stipula dell'accordo, è stato stabilito che chi arriverà a Rende a bordo di un treno, sia regionale che extraregionale, avrà diritto ad un omaggio per l'evento consistente in un braccialetto per accedere evitando la fila presso la tendostruttura ed un buono sconto per una birra di 0,40lt, da consumare presso il Beer Garden collocato prima della tendostruttura.

Inoltre la convenzione sottoscritta tra Trenitalia e Wisea Eventi, prevede l'esposizione di locandine e gadget dell'evento su tutti i treni oltre che all'interno delle stazioni più importanti.