Giunta alla sua V edizione, torna "Expo Senior e Junior", l'iniziativa di divulgazione medico-scientifica e di sensibilizzazione sociale sui tema della terza età, della famiglia e del rispetto per la vita e la salute, che quest'anno è in programma, dal 4 al 6 ottobre, nel Chiostro di San Domenico. E sarà la sala capitolare dello stesso Chiostro ad ospitare lunedì 1° ottobre, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, promossa dall'Associazione "Volare a Santo Stefano", in collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza e quello di Rende e l'Associazione "Biologi senza frontiere", tra i partner più significativi dell'iniziativa.

Nella piena consapevolezza che il benessere fisico e mentale, la prevenzione e la cura possono rappresentare l'elisir di lunga vita, l'Expo Senior e Junior, ruoterà quest'anno attorno al tema della famiglia, autentico perno sul quale dovrà svilupparsi il pieno convincimento che la buona salute si ottiene solo se si coltiva un campo di buone maniere, cibo sano, prevenzione, sport, divertimento e tanti sorrisi.

Il programma, che sarà illustrato nella conferenza stampa di lunedì, prevede anzitutto spazi di riflessione e approfondimento sull'invecchiamento attivo ed in salute, sul bisogno di una vita socialmente utile e sulla qualità della vita in età avanzata. Non mancheranno, come il titolo della stessa manifestazione suggerisce, il confronto intergenerazionale ed anche momenti di intrattenimento, di spettacolo e dedicati all'enogastronomia.

All'incontro con i giornalisti di lunedì 1° ottobre parteciperanno il Sindaco Mario Occhiuto, l'Assessore alla crescita economica urbana del Comune di Cosenza, Loredana Pastore, il componente dello Staff del Sindaco, Massimo Bozzo, con delega alla salute, il Presidente dell'Associazione "Volare a Santo Stefano", Antonio Volpentesta, il direttore artistico dell'Expo, Rosellina Arturi, Maria Brunella Stancato, manager del terzo settore e ideatrice dell'evento e Giovanni Misasi, Presidente dell'Assoiciazione Scientifica "Biologi Senza Frontiere".