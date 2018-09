Ritorna la Gran Festa del Pane ad Altomonte

Il tema dell'edizione 2018 è "Il Pane dell'Umanità" e si terrà sabato 29 e domenica 30 settembre. Ad organizzarla è il direttore artistico Antonio Blandi, di Officine delle Idee, insieme a chef Enzo Barbieri che della tradizione gastronomica ha fatto la propria missione di vita oltre che professionale e che ad Altomonte ha le proprie radici. Il binomio torna a riunirsi dopo l'ultima edizione organizzata insieme nel 2014 e propone il progetto del "Forno solidale", una struttura messa a disposizione delle comunità per preparare il pane; per condividere concretamente un bisogno che caratterizza ogni cultura e che parte da Altomonte con l'intento di espandere il più possibile il concetto che vuole il pane elemento universale di unione tra i popoli.

La Gran Festa del Pane è fortemente voluta dal commissario straordinario del Comune di Altomonte, il viceprefetto Eufemia Tarsia che, così come già fatto per il Festival Euromediterraneo, ha ritenuto doveroso mandare avanti un evento così importante per Altomonte e il territorio limitrofo nonostante la gestione commissariale.

Saranno due giorni dedicati all'antica tradizione del pane e ai maestri panificatori della Calabria con uno sguardo diretto verso il concetto di "PANE SENZA CONFINI" e che vede il pane come elemento di unione fra i popoli e i credi senza alcuna differenza. Un Pane nel quale si riconosce tutta l'Umanità; un patrimonio universale che accomuna tutte le tradizioni.

Si parte sabato 29 settembre, alle 10.00, con l'inaugurazione degli stand a cui seguirà l'apertura dei forni nel centro storico, con la presenza di una selezione di fornai che realizzeranno al momento i loro pani tradizionali. Alle 11.30 inaugurazione del progetto "Il pane senza confini, a lievitazione naturale, culturale e solidale" con fornai professionisti, e aspiranti fornai di diverse culture e con disabilità impasteranno farina, lievito madre, acqua e sale per dare vita al pane senza confini. Segue la Tavola dell'accoglienza con la degustazione delle pitte casarecce di Altomonte a cui seguirà l'intrattenimento musicale.

Domenica 30 settembre, dopo l'apertura degli stand alle 10, dalle 11.30 si terrà la Tavola dell'accoglienza con degustazione de "il pane senza confini, a lievitazione naturale, culturale e solidale" mentre, nel pomeriggio alle 16.00, tavola rotonda dal tema "Il Pane dell'Umanità – Buono, solidale, condiviso, partecipato, sostenibile e solare". Seguirà la presentazione del progetto "I forni solidali per il pane senza confini" con la degustazione delle pitte casarecce di Altomonte e poi gran finale con la musica.