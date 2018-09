Inizieranno il primo di ottobre alle ore 11 presso l'aula "Aurora" le lezioni del corso di laurea magistrale in intelligence dell'Università della Calabria.

L'innovativo corso di studi, primo a essere istituito nel nostro Paese, è stato promosso dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Le domande di ammissione sono pervenute da molte regioni italiane. Per individuare i 19 posti messi a concorso si sono tenute nei giorni scorsi le prove di ammissione, i cui esiti sono stati resi noti oggi dall'Ateneo sul sito http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?84006.

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?84006.

Le lezioni del primo giorno saranno tenute dal docente referente del Corso in Intelligence Mario Caligiuri e da Concetta Carnevale, docente di valutazione dei rischi di impresa.

