“Quarto Giorno del Dono 2018”: gli eventi a Cosenza e provincia

24 associazioni insieme ad istituzioni, scuole e realtà del settore privato, hanno aderito al quarto Giorno del Dono che sarà celebrato, come ogni anno, anche nella provincia di Cosenza. Tutte le iniziative del volontariato cosentino sono state inserite dal CSV Cosenza nel cartellone unico "Io partecipo! 4 ottobre 2018 IV Giorno del Dono". Il Giorno del Dono si celebra il 4 ottobre ed è stato istituito, con apposita legge nazionale, nel 2015 con l'obiettivo di promuovere e rafforzare i valori del dono, della solidarietà e della sussidiarietà.

Gli eventi si svolgeranno dall'1 al 7 ottobre a Cosenza, Rende, Praia a Mare, Belvedere, Scalea, Amantea, Trebisacce, Cassano, Rossano, Corigliano, Montalto, San Marco Argentano e Castrovillari. Si va dalle donazioni di sangue allo screening senologico gratuito, dal laboratorio di bellezza per pazienti oncologiche alla preparazione di dolci per persone sole ed anziani, dagli incontri nelle scuole e nelle piazze alla promozione della donazione degli organi, dalla sensibilizzazione all'allattamento materno alla distribuzione del pane alle famiglie in difficoltà. Inoltre, nel cartellone rientrano anche due iniziative nazionali: la settimana nazionale della dislessia e la settimana mondiale per l'allattamento materno.

"Anche quest'anno abbiamo messo insieme un calendario ricco di appuntamenti dedicati al dono – ha affermato il presidente di Volontà Solidale, associazione di associazioni che anima e gestisce il CSV, Gianni Romeo – il volontariato cosentino vuole, così, farsi sentire e approfittare di questa celebrazione nazionale per veicolare l'importanza del dono, per consentire alla cittadinanza di conoscere, a livello sociale, ciò che si muove nelle nostre comunità e per favorire la partecipazione attiva di tutti".

Per conoscere, nel dettaglio, tutti gli eventi si può visitare il sito www.csvcosenza.it.