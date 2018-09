Corigliano, iniziativa dell'associazione "GeneraAzioni" dedicata ai cittadini diversamente abili

"Pomeriggio fra salute e bellezza-Iniziativa dedicata ai cittadini diversamente abili". Questa la significativa denominazione scelta dall'associazione socio-culturale giovanile "GeneraAzioni" di Corigliano per l'utile momento di socializzazione ideato ed organizzato a favore della collettività.

L'appuntamento è per sabato 29 settembre, alle ore 16, presso la sede dell'associazione, sita in via Metaponto n. 67, allo Scalo cittadino. Iniziativa lodevole aperta all'intera cittadinanza e che vedrà presenti numerosi cittadini diversamente abili, d'ogni età e che sul territorio vivono, accompagnati dalle rispettive famiglie.

A volere fortemente l'iniziativa è stato il presidente dell'associazione "GeneraAzioni", Alfonso Falcone, che ben conosce il tessuto sociale locale e ne comprende le dinamiche in atto nonché le tante questioni irrisolte che lo investono.

L'iniziativa merita dunque il plauso perché si configura come un momento di alto confronto educativo e formativo e sulla "ricchezza" d'umanità che i concittadini diversamente abili possiedono, preziosa risorsa per la comunità.

Si tratta di un'occasione per riflettere e confrontarsi insieme sugli aspetti e le problematiche che riguardano il mondo del sociale ma anche di un modo per trascorrere un sabato pomeriggio all'insegna della spensieratezza. Gli associati di "GeneraAzioni" ed alcuni esperti del settore si prenderanno infatti cura dei presenti, riservando loro numerose attenzioni in materia di salute e di bellezza.

L'appuntamento è quindi per sabato, alle ore 16, presso la sede dell'associazione in via Metaponto per vivere insieme una giornata finalmente propositiva e della quale si avvertiva fortemente l'esigenza.