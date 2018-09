Metrotranvia, Meetup Cosenza e Oltre: "Sindaco chiude le strade, ma senza l'autorizzazione della legge antisismica"

"Come ormai prassi, il sindaco Occhiuto si "dimentica" di chiedere le autorizzazioni al Genio Civile, evidentemente (per lui) organo di serie B o inutile.

È successo per Piazza Fera, poi per l'ex hotel Jolly ed ora per la metrotranvia.

Abbiamo chiesto il 4.09.2018 al Genio Civile copia del documento in questione ma, come sospettavamo, dagli uffici hanno risposto affermando nero su bianco: non è pervenuta a questo Settore alcuna richiesta di autorizzazione".

Lo si legge nella nota del Meetup Cosenza e Oltre.

"Come sempre, le autorizzazioni non ci sono, ma il Sindaco cantierizza e chiude strade creando innumerevoli disagi ai cittadini.

La Regione ci ha inviato tutti i documenti che riguardano il progetto della metrotranvia di Cosenza, studiandoli abbiamo verificato, tra le altre cose, come la stima economica delle opere non sia in conformità alle disposizioni regolamentari e contrattuali, che vi è l'assenza di verifica per il prelievo di acqua di falda e non si parla affatto delle problematiche riguardo le barriere architettoniche e sensoriali.

Forse il Sindaco è depresso, così come ha dichiarato, e non possiede la lucidità necessaria per una corretta valutazione degli atti compiuti, ma questo suo "disagio" rischia di rendere impossibile la vita dei cosentini. Occhiuto la smetta di stravolgere un'intera città senza le dovute autorizzazioni".