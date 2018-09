Cosenza, Bianca Rende: "Perchè non digitalizzare il servizio di mensa scolastica"

Si sono verificate stamattina lunghe code ed attese, cui hanno dovuto sottoporsi i tanti genitori e parenti per ritirare i buoni pasto presso l'ufficio comunale preposto.

‹‹Lo avevamo già chiesto in consiglio comunale – commenta Bianca Rende - perché puntualmente ogni anno si verificano gli stessi disservizi. Perché in previsione dell'inizio dell'anno scolastico non si è provveduto a digitalizzare il servizio così come avviene in altre città o almeno potenziarlo con l'ausilio di altro personale?››

‹‹Anche a nome dei genitori esasperati da tale situazione, chiediamo, ciascuno per quanto di competenza, l'istituzione di un servizio online che consenta, da qualunque pc, di stampare i buoni pasto, ovviamente dopo aver effettuato il relativo pagamento, senza essere costretti a dover ripetere l'esperienza negativa di questi giorni. Tra l'altro, ciò renderebbe meno gravoso anche il lavoro dei dipendenti comunali».