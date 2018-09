Cosenza, Di Natale: “Solidarietà per i 400 lavoratori, addetti a pulizia stazioni, a rischio licenziamento”

"Esprimo la mia solidarietà ai circa 400 lavoratori che oggi rischiano il licenziamento. Sono tutti addetti al servizio di mantenimento,decoro e pulizia delle stazioni ferroviarie.

Per tale motivo questa mattina mi sono recato presso la Stazione Ferroviaria di Paola per partecipare alla manifestazione indetta dalla sigla sindacale UIL e ho avvertito, come mio dovere, la Prefettura di Cosenza affinché una delegazione dei manifestanti venisse ricevuta.

Il Governo Centrale e quello Regionale devono stare al fianco di padri di famiglia che rischiano il posto di lavoro". Lo scrive il consigliere provinciale di Cosenza, Graziano Di Natale.

Dettagli Creato Lunedì, 24 Settembre 2018 12:14