Intelligence, successo del corso di laurea magistrale dell’Università della Calabria

Sono state 44 le domande per coprire i 19 posti disponibili al corso di laurea magistrale in intelligence e analisi del rischio promosso dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione unitamente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. La percentuale delle domande pervenute è oltre del 231% dei posti messi a bando, risultando una delle percentuali più significative dell'ateneo. Il 25 settembre 2018 alle ore 15 si svolgeranno le prove di ammissione, i cui risultati si aggiungeranno alla valutazione dei titoli. Le domande di iscrizione sono pervenute da molte regioni italiane. L'inizio delle lezioni è previsto per il prossimo primo ottobre. Il Rettore dell'Università della Calabria Gino Crisci ha dichiarato che "i risultati confermano la validità della scelta dell'ateneo di dare vita a un corso di studi primo nel nostro Paese che risponde alle esigenze dei giovani". Per Mario Caligiuri, docente di riferimento del Corso di laurea e Direttore del Master dell'ateneo, "l'intelligence è il tempo del futuro e ci auguriamo che questa materia presto raggiunga il pieno riconoscimento accademico, così come avviene in tante altre nazioni".

Dettagli Creato Sabato, 22 Settembre 2018 10:59