Cassano (Cs), due nuovi autoveicoli per il comando della polizia locale

Il parco macchine a disposizione del Comando della Polizia Locale di Cassano All'Ionio, è stato implementato con l'arrivo di due nuovi autoveicoli di servizio. Si tratta di due Fiat Panda 1.3 MJT alimentate a diesel allestite per i compiti d'istituto del Corpo. Appena consegnate, le autovetture sono state esposte nello spazio antistante del Palazzo di Città per la presa visione sia della Commissione Straordinaria, presente con il vice prefetto Mario Muccio e la dirigente di prefettura, Rita Guida, sia della Polizia Locale, presente con il comandante Giuseppe Santagada e alcuni dei suoi uomini. La gara di acquisto degli automezzi è stata espletata interamente con procedura telematica mediante la piattaforma MePa. La ditta fornitrice, che ha allestito i mezzi come previsto da leggi e circolari emanate dal Ministero dell'Interno risultata vincitrice, è la Focaccia Group srl di Cervia (RA). L'importo di aggiudicazione sull'importo a base di gara pari a Euro 32.786,00, è risultato pari a Euro 29.958 oltre Iva. Per gli amministratori straordinari dell'ente locale cassanese, è arrivato il momento, hanno sottolineato, di incrementare ulteriormente la sicurezza sul territorio, sia fissa, mediante l'installazione di numerosi mezzi televisivi di videosorveglianza, sia dinamica, dotando la Polizia Locale di nuovi mezzi che consentiranno una maggiore presenza su tutto il vasto e disarticolato territorio comunale. Dal canto suo, il comandante Santagada, dopo avere esternato la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, ha colto l'occasione per ribadire la necessità di dotare il Corpo di Polizia Locale di nuove unità, al fine di potere assicurare servizi ancora più efficaci ed efficienti su tutto il territorio a beneficio della collettività.

Dettagli Creato Venerdì, 21 Settembre 2018 13:35