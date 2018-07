Rende (Cs), presentato al Museo del Presente la prima edizione dell’Oktoberfest in tour Calabria

La lucidafollia. Definitacosi ,nellaconferenzastampa di questamattina al Museo del Presente, la grandesfidaintrapresa da giovaniimprenditori di Rendechehannopresentato, accanto al sindaco di Rende Marcello Manna, un evento di naturainternazionale da far "tremare Ipolsi".Nella voce di Walter Sposato (unodegliorganizzatori di Rende) c'ètutta la gioia per esserarrivato a "questograndegiorno. Al giornodellaconferenzastampa".Di cosasitratta? A Rende, dal 24 ottobre al 4 novembre,arrivala festapiùpolare del mondo. L'AreaMercataleospiterà la prima edizionedell'Oktoberfest in Tour Calabria, fedele al celebre festival di cultura e tradizionepopolarechesitieneogni anno a Monaco di Baviera (Germania), che con isuoi 7 milioni di visitatori è la manifestazionepiùgrande del mondo.La kermesse, per la prima volta in Calabria, è organizzata da WiseaEventi con ilpatrocinio del Comune di Rende. Ritorniamoallalucidafollia.L'ideanasce da ungruppo di professionistiinnamoratidell'Oktoberfest di Monaco di Baviera, chehannocoltivato per anniilsogno di portare a Rendequestasplendidamanifestazione.Fiore all'occhiellodell'Oktoberfest Calabria è stata la scelta di adottarel'ormaicelebre Format Oktoberfest Cuneo che, grazie allacertificazione "Oktoberfest UfficialePaulanernel Mondo", ottenutanel 2017, permetteràall'Oktoberfest Calabria di essereannoveratotraglieventipiùimportanti in Europa, a fiancodelle Oktoberfest di Cuneo, Parigi e Madrid.Lo storicomarchio di birra "Paulaner", è ilgruppopiùimportante per volumi di consumodellebirreufficialidell'Oktoberfest di Monaco di Baviera. L'Oktoberfest Calabria proporràdodicigiorniricchi di eventiculturali, popolari e commercialid'ognigenere, cheporterannoipartecipanti ad immergersinelleatmosferebavaresi.Fulcrodellamanifestazionesaràl'ampiopadiglionecopertodell'AreaMercatale (3.000 posti a sedere), al cui internoverrannoserviti al tavolobevande e prodottitipicibavaresi da personale in costumitradizionali.All'esterno, nel Beer Garden, tantealtrespecialità.Verràinoltreallestito un parcodivertimenti congrandiattrazioni per grandi e piccini, mentre la musicadelleorchestrine e tantialtriappuntamentirenderannoricchissimoilcalendario di eventi a cui sistalavorando. L'Oktoberfest Calabria, come quello di Monaco di Baviera, vedràprotagonistaancheunagrandeparatachesisvolgeràlungoilcorsoprincipale di Rende, dove sfileranno un carroscenograficoallestito con botti di birra, trainato da cavalli, camerieri in costume bavarese e orchestrine di musicapopolarebavarese. In occasionedell'inaugurazione, la sera del 24 ottobre, gliorganizzatoriregalerannoallacittàunospettacolopirotecnico..L'Oktoberfest Calabria, inoltre, saràancheun'importanteoccasione di lavoro per igiovanidellaprovincia. Presto, verrannoaperte le selezioni per cercare 250 personetracamerieri, cuochi, addettiallacucina, personale di accoglienza e addetti al serviziologistica. Al tavolodellaconferenzastampaoltre al primo cittadino di Rendeancheil vice presidentedellaProvincia Mario Bartucci. La parolad'ordine è unionedelleistituzioniperchèquesto è ilclassicoeventocheaccende la luce di unaparolamagica: turismo. E naturalmenteanche la Regione Calabria farà la sua parte con l'assessoreMusmannoche ha subitoriferito al sindaco di Rende di voler fare un importanteoperazionepromozionale con Trenitalia. PresentiallaconferenzastampailpresidentedellaConfapi Calabria Franco Napoli, ilsindaco di MontaltoPietroCaracciolo. Assentegiustificato (per un altroappuntaamentoistituzionale) ilpresidente di ConfindustriaNataleMazzucache ,senzapensarcipiu di tanto, ha datoilpatrocinio ad un eventoche lo possiamoconsiderare a tuttiglieffettil'Evento con la E maiuscola. Per rimanereaggiornatisututte le novità, sipuòconsultareilsitowww.oktoberfestcalabria.it o mettere "mi piace" sullapaginaufficialedell'eventowww.facebook.com/OktoberfestCalabria.

