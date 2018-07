Scomparsa di Maria Stella Cocciolo, il cordoglio del sindaco di Rende (Cs)

"Tristi e addolorati per la scomparsa di Maria Stella Cocciolo".Iniziacosi la nota di cordoglio del sindaco di Rende Marcello Manna che a nomeanche di tutta la giuntaesprime "ildispiacere per unaprofessionistache in tuttiquestianni ha servito la ConfCommercio con dedizione e grandeimpegno. Misentovicino al marito Alessandro Carmine Longo e allasuafamiglia per unascomparsaprematurache ha lasciatounvuotoincolmabile a tuttiicolleghi e gli amici che in queste ore non finiscono di scriverepensieri e ricordareunabella persona e unagrande professionista".

