Fuochi d'artificio e cultura, a Belvedere Marittimo (Cs) il festival dell'arte pirotecnica

Sta per andare in scena la settima edizione di Ndf, il festival dell'arte pirotecnica, in programma il 27, 28 e 29 luglio a Belvedere Marittimo. Un'edizione che si annuncia ricca di contenuti culturali e non solo. I fuochi d'artificio che rappresentano le tre nazioni, Austria, Germania ed Italia esplodono a tempo di musica raccontando ogni giorno un tema diverso. Lo spettacolo pirotecnico, è scritto in una nota, è introdotto dalla lettura di un breve sonetto sulla Calabria, inciso e coadiuvato da musiche popolari su cui partiranno degli speciali fuochi galleggianti. In attesa dei fuochi, tanti spettacoli animano le strade di Belvedere. Immancabili gli artisti di strada. Sui palchi tre giorni di teatro con il gruppo teatrale Scena Verticale, l'associazione InmediArt e l'Associazione Culturale Oasi Onlus.

Le giornate della manifestazione, ricche di eventi a cui poter prendere parte, cominciano dal mattino con la gara di nuoto "Miglio Marino" e varie attività per grandi e piccini amanti dello sport, come ad esempio la Gincana. Altra novità di quest'anno è il talk show "Ndf Awards". Conduce il presentatore Sky Sandro Donato Grosso con la partecipazione di Italo Palermo e le musiche dello Skanderbeg Trio. Sul palco verranno intervistati e premiati alcuni tra gli esponenti della cultura, dello sport, della politica, dell'imprenditoria ed impegnati sul sociale che hanno portato lustro e crescita alla Regione Calabria. Insieme alle premiazioni la kermesse sarà arricchita da sfilate di moda di alcune fra le più importanti boutique ed atèlier della Costa Tirrenica Calabrese. Inoltre, i momenti musicali dello Skanderbeg Trio saranno impreziositi da alcuni interventi delle ospiti che accompagneranno la serata. Con la regia di Claudio Cavillotti, e le riprese video di Samuele Manni, lo show verrà interamente ripreso e proiettato su un led wall posto al lato del palco. Un estratto della serata verrà riproposto la serata successiva in apertura dello show. L'intero spettacolo sarà trasmesso in diretta Radio Web su www.radiodigiesse.net. Partner ufficiale della serata The Boat Show, unica trasmissione televisiva nautica glamour legata al mare in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Sport 2 ed in replica una settimana. La trasmissione sarà dedicata all'esperienza vista dal mare di uno spettacolo unico come solo Ndf sa essere.