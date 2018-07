Mancato pagamento lavoratori azienda Ecologia Oggi, Guccione: "Amministrazione Comunale di Cosenza inadempiente"

"A pagarne le conseguenze come sempre sono i lavoratori. La storia si ripete. Per colpa delle inadempienze dell'amministrazione comunale di Cosenza, che non rispetta gli impegni contrattuali di pagamento con l'Azienda Ecologia Oggi, oggi i lavoratori sono costretti a manifestare, ancora una volta, davanti alla Prefettura per ottenere i pagamenti di giugno e la quattordicesima.

Continua questo rimpallo di responsabilità tra l'amministrazione comunale e la società che gestisce per conto del Comune la raccolta dei rifiuti.

Questo testimonia che a Palazzo dei Bruzi i conti del Bilancio non contano". Lo scrive Carlo Guccione, Consigliere comunale di Cosenza.

"Ci auguriamo che l'incontro fissato per stamattina in Prefettura possa essere risolutivo e dare la possibilità ai dipendenti di tornare a lavorare con serenità.

È ovvio che, anche questa volta, emerge con evidenza la necessità di rimettere ordine ai conti e al Bilancio del Comune di Cosenza che rischia di far ricadere le conseguenze negative dei debiti sui dipendenti e i cittadini".