Sergio Cammariere in concerto tra i ruderi di Cirella Antica il prossimo 11 agosto

"Fatti di Musica 2018", la trentaduesima edizione del Festival del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno in Calabria presenta e premia alcuni dei più attesi spettacoli musicali della stagione con il Riccio d'Argento dell' orafo crotonese Gerardo Sacco, continua a spostarsi da una parte all'altra della regione, in location incantevoli sia dal punto di vista paesaggistico, sia per il patrimonio storico-culturale.

Dopo il successo del concerto di Caetano Veloso, per la prima volta in Calabria al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia in sinergia con il festival residente "Armonie d'Arte", ci si avvia ancora verso una straordinaria area archeologica per il concerto di Sergio Cammariere del prossimo 11 agosto.

Il cantautore e compositore crotonese terrà il suo unico concerto estivo nella sua terra nello straordinario scenario del Teatro dei Ruderi di Cirella Antica del comune di Diamante, uno dei Teatri all'aperto più belli d'Europa, costruito sul promontorio dell'antica Cerillae con vista mozzafiato sul Tirreno, tra i resti del Castello e quelli del Monastero dei Minimi di San Francesco di Paola.

Un concerto che si annuncia magico, in una location archeologica davvero spettacolare. Con lui sul palcoscenico, i suoi straordinari musicisti: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, Daniele Tittarelli, sax.

In oltre due ore di concerto, Cammariere eseguirà tutti i suoi grandi successi, a cominciare dal celebre "Tutto quello che un uomo", brano entrato nell' élite dei più grandi successi della musica d'autore italiana di sempre, amatissimo anche all'estero, dalla Spagna al Brasile.

I biglietti per quest'unica tappa estiva di Sergio Cammariere in Calabria sono in vendita nei punti Ticketone e online su www.ticketone.it (euro 35 poltrona numerata, euro 25 gradinata) . Per tutte le informazioni: tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it.

Altri appuntamenti di "Fatti di Musica 2018".

Dal 28 al 30 luglio, la carovana del Festival si sposterà a Reggio Calabria per i primi appuntamenti del "Reggio Live Fest", il fortunato gemellaggio con "Alziamo il Sipario" del Comune di Reggio Calabria. All'Arena dello Stretto, altra location unica la mondo, con la Sicilia sullo sfondo, è prevista la sezione internazionale "Pianoman", tre serate ad ingresso libero con pianisti di fama mondiale: il 28 luglio toccherà a Peter Cincotti, il 29 luglio Matthew Lee e il 30 luglio unica data estiva italiana per l'ungherese Peter Bence, il fenomeno del pianoforte entrato nel Guinness dei Primati come pianista più veloce al mondo.

Dopo il concerto di Cammariere a Cirella, nuovo trasferimento del Festival in un' altra location incantevole, la centralissima Piazza Duomo di Reggio, per due attesissimi appuntamenti unici in Calabria: venerdì 17 agosto l'esplosivo "DYC Tour2018" dei Negrita e domenica 19 agosto il concerto di Roberto Vecchioni con la sua band. La band aretina, che presenterà uno show davvero imponente, sarà premiata come band dell'anno, mentre a Roberto Vecchioni sarà consegnato il Premio del Festival nella sezione "Miti della musica d'autore italiana". Per il concerto del cantautore milanese sarà allestita una platea a sedere con posti numerati, che trasformerà Piazza Duomo in un grande teatro all'aperto.

Dopo la parte estiva, "Fatti di Musica" ripartirà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre dal Palacalafiore di località Pentimele, con il ritorno a Reggio dopo dieci anni dell'Opera musicale "La Divina Commedia" di Marco Frisina, con la regia di Andrea Ortis, una grande cast e la voce narrante di Giancarlo Giannini. Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15.