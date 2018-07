Cosenza, Iacucci: “Auguri di buon lavoro al neo presidente della Coldiretti Aceto”

«Desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro all'Ing. Franco Aceto e a tutti i Consiglieri eletti nella Federazione Coldiretti Cosenza» ha dichiarato in una nota Franco Iacucci, Presidente della Provincia di Cosenza.

Stretto è il rapporto tra la Provincia di Cosenza e Coldiretti, grazie anche alla vicinanza del Presidente regionale Pietro Molinaro.

«Sono certo che le competenze, l'entusiasmo e la conoscenza del territorio dell'Ing. Aceto apporteranno un valore aggiunto all'operato di Coldiretti in tutta la nostra Provincia, che nel comparto agricolo ha sicuramente uno dei suoi tratti distintivi. Un comparto da valorizzare e difendere, perché le nostre produzioni sono uniche al mondo e danno lustro al nostro intero territorio provinciale.

L'amicizia che mi lega a Franco Aceto mi fa affermare che potremo collaborare in tale direzione. La Provincia di Cosenza, seppure non abbia più competenze specifiche, è vicina da sempre al mondo delle aziende che hanno scelto di investire in agricoltura e desidero rinnovare questa vicinanza, offrendo al neo Presidente di Coldiretti la mia disponibilità a mettere in campo iniziative di valorizzazione e promozione del settore.

Così come ritengo importante, e ci stiamo provando, puntare sui nostri istituti agrari, alberghieri e turistici, per creare una filiera virtuosa che vada dalla produzione alla distribuzione dei nostri prodotti e che formi i futuri imprenditori del domani. Sicuramente insieme si potrà fare tanto. Buon lavoro!» ha concluso Iacucci.