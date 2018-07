Domani a Cosenza torna "Paolo Vive", fiaccolata in memoria delle vittime di mafia

Come di consueto, anche quest'anno il 19 luglio, in occasione del 26° anniversario della strage di Via d'Amelio, si svolgerà la fiaccolata commemorativa, in ricordo di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia, organizzata dall'associazione "RiEvoluzione Calabria". Il corteo partirà alle 19:00 da Piazza XI Settembre a Cosenza, per giungere in Piazza Bilotti. Come ogni anno, la fiaccolata vuole rappresentare un forte momento di unione tra cittadini, associazioni, istituzioni, aldilà di ogni pensiero politico, di ogni credo religioso, di tutto ciò che quotidianamente può dividere, per riflettere e recuperare alla memoria il senso più profondo di una vicenda che ha segnato l'Italia in maniera indelebile.

"Continuiamo a commemorare un eroe e a ricordare a noi stessi quanto sia importante combattere ogni forma di mafia, inseguendo il sogno di consegnare alle future generazioni un Paese in cui un diritto non è un favore, in cui il merito è l'unico criterio di selezione, in cui il sopruso viene severamente punito, in cui il sistema legale è più conveniente del sistema illegale, insomma: un Paese libero. Libero dal bisogno, dal ricatto, dall'oppressione di un sistema di anti-Stato che spesso di nasconde nelle istituzioni, dietro le scrivanie di chi dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini.

Invitiamo tutti a partecipare, per dire insieme che la mafia può essere sconfitta solo negandole il consenso ed è con questa convinzione nel cuore che scenderemo in piazza per dire a tutti che Paolo vive".