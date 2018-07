A Corigliano-Rossano lutto cittadino per l'ultimo saluto alla famiglia Acri-Olivo

Ultimo saluto alla famiglia Acri-Olivo, è proclamato il lutto cittadino per domani dalle Ore 18,30, in concomitanza con la cerimonia funebre che si terrà nella Chiesa Maria Madre della Chiesa, a Rossano scalo.

È quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico Bagnato, per consentire a quanti vorranno di partecipare alle esequie della giovane famiglia caduta vittima di un incidente stradale.

Per le stesse ragioni si è ritenuto di dover rinviare a data da destinarsi la tappa prevista per domani (giovedì 19) di "In giro per la città".