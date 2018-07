Aceto presidente Coldiretti Cosenza: gli auguri di Magorno (Pd)

"I migliori auguri di buon lavoro all'ingegnere Franco Aceto per la sua indicazione a presidente di Coldiretti Cosenza. L'Associazione avrà una guida autorevole e competente, in grado di proiettare gli imprenditori della provincia di Cosenza in nuove e importanti sfide, che impegneranno la vasta filiera agroalimentare sul terreno della innovazione e della competizione su nuovi mercati. Il nuovo presidente potrà contare sulla nostra collaborazione per rafforzare le eccellenze che esprime il territorio, supportare la rete imprenditoriale e accogliere istanze e bisogni della vasta comunità che ruota attorno al settore agroalimentare". Lo afferma in una nota Ernesto Magorno, Senatore Pd.

