"Hospitality e decoro, conclusa la fase estiva di manutenzione straordinaria delle spiagge, del verde pubblico e dell'arredo urbano. Interventi su tutto il territorio comunale da Pantano a Fiumarella, passando per il Centro storico e la centralissima promenade di Centofontane. Lavori programmati dall'Amministrazione comunale – Assessorato all'Ambiente ed eseguiti dagli operai della manutenzione comunale con il prezioso supporto degli operatori di Calabria Verde"

È quanto fa sapere il Vicesindaco e assessore al ramo, Serafino Forciniti, marcando il grande lavoro di squadra e le sinergie poste in essere dal Governo cittadino anche nelle attività di riqualificazione del territorio.

"Continuiamo a lavorare di squadra – precisa Forciniti – consapevoli che in un momento di grande difficoltà economica per gli enti locali, è necessario tessere rapporti istituzionali tra enti per garantire la qualità dei servizi ai cittadini e ai turisti. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione degli operatori dell'agenzia regionale Calabria Verde, siamo riusciti a restituire ai cittadini traentini e ai turisti che sempre in maggior numero e con più frequenza continuano a scegliere il nostro territorio come meta delle loro ferie, un impianto urbano pulito, decoroso, ospitale e capace di garantire servizi sempre efficienti.

Quest'anno, infatti, per onorare la quinta Bandiera Verde di cui sono state insignite le nostre spiagge, abbiamo ampliato l'offerta per la raccolta differenziata di prossimità, installando – prosegue il Vicesindaco - non solo le stazioni ecologiche marine lungo tutto il litorale, ma collocando 5 isole per la raccolta degli oli esausti, soprattutto nelle aree ad alta densità residenziale turistica. Questo ci consentirà, nell'ormai imminente prospettiva del potenziamento della rete fognaria e di depurazione delle acque per la quale il Governo Russo è riuscito ad intercettare un finanziamento di circa 3 milioni di euro, di educare la cittadinanza allo smaltimento e riutilizzo anche dei rifiuti liquidi. Contestualmente abbiamo attivato controlli più serrati da parte della Polizia Municipale, dal momento che una volta date le regole è necessario farle rispettare.

Inoltre – aggiunge ancora Forciniti - nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria estiva abbiamo dedicato un'attenzione speciale all'hospitality rendendo fruibili, funzionali e accessibili tutti gli spazi pubblici lungo la promenade Centofontane. Abbiamo riqualificato e migliorato il parco verde, abbiamo rinfoltito il pioppeto da destinare ad una futura area attrezzata per i camper e ricostituito – conclude - l'intera staccionata in legno".