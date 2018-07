Professionista acquista barca in leasing e non versa canoni, i legali: “Disposto il dissequestro”

E' stato eseguito oggi "un provvedimento, emesso dal Tribunale di Cosenza già in data 11 luglio 2018, di accoglimento dell'istanza di riesame del sequestro disposto dal gip di Paola, con conseguente restituzione dell'imbarcazione al nostro assistito, nella sua qualità di utilizzatore-detentore qualificato". Lo rendono noto , in una nota gli avvocati Antonio Cavallo e Pietro Sommella, legali del commercialista indagato per un presunto inadempimento di un leasing. "Il Tribunale di Cosenza, difatti – aggiungono i legali – in pieno accoglimento dei motivi di gravame, ha accertato che il predetto utilizzatore aveva preventivamente contestato la presunta morosità, da accertarsi eventualmente in sede civile ed, anzi, imputando alla medesima società di leasing un inadempimento delle proprie obbligazioni e che per tali considerazioni, 'non si ritiene configurabile l'ipotesi di reato contestata e posta a fondamento del vincolo cautelare reale de quo'". (Foto Ansa)

Dettagli Creato Lunedì, 16 Luglio 2018 19:54