Stanislao Acri e la famiglia muoiono in incidente su A1, il cordoglio dell’arcivescovo di Rossano-Cariati

L'Arcivescovo di Rossano-Cariati mons. Giuseppe Satriano esprime in una nota, a nome dell'intera chiesa diocesana, "il sincero e sentito cordoglio per la improvvisa e tragica scomparsa di Stanislao Acri, Daria Olivo e del piccolo Pier Emilio". "Una famiglia - afferma - prematuramente strappata alla vita, una tragedia che riempie di dolore e tristezza il cuore di ciascuno di noi. La famiglia Acri, da sempre vicina alla nostra chiesa, in più occasioni ha prestato la propria opera di collaborazione, contribuendo alla organizzazione e riordino dell'Archivio Diocesano e del Seminario S. Luigi Gonzaga. In questo momento di profonda commozione e umana partecipazione, la Diocesi di Rossano Cariati, si stringe, nella preghiera, con fraterna vicinanza ai familiari".

Dettagli Creato Lunedì, 16 Luglio 2018 18:58