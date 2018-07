Amantea (Cs), Gdd Fashion Week: al via l’edizione 2018

È iniziato il conto alla rovescia. Dal prossimo 20 luglio e fino al 2 agosto la GDD FASHION WEEK si mostrerà agli addetti ai lavori e al grande pubblico in tutto il suo splendore. Le difficoltà non sono state poche, ma la kermesse di arte, moda e cultura è pronta, finalmente, a mostrarsi in tutto il suo fascino ed eleganza.

Quattro i comuni coinvolti: San Pietro in Amantea, Lago, Amantea e Falerna. Per un tour di date e di appuntamenti strutturati con il solo intento di valorizzare il lavoro degli stilisti in gara. Dodici i creatori dell'arte sartoriale che si contenderanno la vittoria: Giovanni Cirillo & Vincenzo Compagnone (I Cirilli), Rossella Isoldi, Eletta Palestini, Alessandra Stamerra, Michela Papaianni, Benedetto Talarico, Stefania Voria, Ina Bordonaro, Francesco Lorenti, Maria Locco, Draga Hadzhieva, Marharyta Shevchenko. Ma nelle preview che si svolgeranno prima del tour finale non mancheranno le esibizioni di Salvatore Martorana e Simona Bartolotta, Annalisa Di Lazzaro, Carmelo Mazzuca, Tiziana Pansino e Maria Ambroggio. Senza dimenticare la contemporaneità di Daniela Moretti e delle sue creazioni di gioielli, che ha scelto ancora una volta il palco della GDD FASHION WEEK per l'anteprima mondiale della sua nuova collezione. Ovviamente non mancheranno le grandi star del jet set internazionale. La femminilità sarà la protagonista assoluta. E tra qualche giorno gli organizzatori presenteranno il parterre d'onore, composto ovviamente dai personaggi del piccolo e del grande schermo.

Ed ecco il programma definitivo degli eventi:

-THE FIRST DATE, 20 luglio 2018, ore 19, piazza Commercio (Bar Caruso) – Amantea (Cs): un incontro con le istituzioni per presentare agli organi competenti e alla stampa le peculiarità dell'edizione 2018 della kermesse. Nella stessa occasione verrà presentato il gusto di gelato "Gdd Fashion Week", realizzato grazie alla collaborazione dello storico Bar Caruso, punto di riferimento della città di Amantea.

-COCKTAIL PARTY, 27 luglio, ore 19.30, salita chiesa di San Bernardino da Siena (Ristorante Tipiko) - Amantea: un nuovo appuntamento guardando il mare. Da un lato la suggestione della chiesa di San Bernardino, dall'altro la magia del tramonto. In questa atmosfera sfileranno le creazioni degli stilisti che in passato hanno preso parte alla GDD. Un'iniziativa che si è generata grazie al sostegno di Tipiko, il restaurant chilometro zero.

-DALLA PARTE DELLE DONNE, 31 luglio, ore 21.15, chiesa San Bartolomeo – San Pietro in Amantea (Cs): un talk, coordinato da Ilaria Lupi, dedicato all'approfondimento delle tematiche femminili, nella consapevolezza che attraverso l'informazione si possano creare i presupposti per formare la collettività. Nel corso degli anni si è discusso di droghe da stupro, il ruolo della donna nel processo di pentimento dei clan mafiosi, la moda solidale, il femminicidio. Nel 2017 sono intervenuti all'evento il prefetto ed il vice prefetto di Cosenza. In questa edizione il tema è: "donne che odiano gli uomini".

-SERATA DI ANTEPRIMA, 01 agosto, ore 21.15, Scalinata città di Lago (Cs): un appuntamento che si tiene nel giorno che precede la manifestazione di punta. Bellezza e fascino fanno da sfondo alle chiacchiere che importanti personalità del mondo della cultura, dell'arte, della moda, della letteratura e dell'intrattenimento scambiano in un'atmosfera informale e spontanea, per scoprire le sfumature delle loro esperienze e saperne di più sulle loro creazioni. Ma l'occasione è buona anche per lasciare che il pubblico pregusti ciò che lo attende durante la serata di gala vera e propria, senza rovinare la sorpresa.

-SERATA DI GALA, 02 agosto, ore 21.15, Parco della Grotta – Amantea (Cs): quella del 2018 sarà la XIV edizione. Trampolino di lancio per giovani stilisti provenienti da tutto il mondo, l'evento offre loro l'occasione di presentare le proprie creazioni ad un pubblico numeroso ed attento e ad una giuria scelta, composta da stilisti di fama nazionale, esperti d'immagine, fotografi, giornalisti, di settore ed addetti ai lavori.

-CLOSING NIGHT, 02 agosto, ore 01.30, Papagayo – Falerna (Cz): il mare e le stelle per celebrare i vincitori e aspettare l'alba. Un saluto al sole per quella che sarà la prossima GDD FASHION WEEK.